Британия ввела санкции против России за предполагаемое отравление "Новичком" в 2018 году

Фото: 123RF.com/iakov

Великобритания ввела санкции против ГУ Генштаба Вооруженных сил России и 11 человек на фоне публикации итогов расследования обстоятельств смерти британки Дон Стерджес в июле 2018 года после контакта с отравляющим веществом, которое власти королевства считают "Новичком" российского происхождения.

Согласно заявлению британского МИД, под ограничения подпали Юрий Сизов, Владимир Липченко и Денис Смольянинов, которые указаны как сотрудники Генштаба. Помимо них, санкции затронули восемь человек, якобы входящих в разные структурные подразделения спецслужбы: Бориса Антонова, Анатолия Истомина, Игоря Бочку, Алексея Умеца, Дениса Денисенко, Дмитрия Голошубова, Павла Ершова и Николая Козачека.

Счета этих людей в банках Соединенного Королевства в случае обнаружения будут заморожены. Указанным лицам также запрещен въезд на территорию страны. Глава МИД Великобритании Иветт Купер назвала российское руководство и сотрудников Генштаба "активной угрозой британским гражданам, безопасности и процветанию" страны.

В распространенном докладе по итогам публичного расследования указано, что Стерджес стала случайной жертвой инцидента в Солсбери, где, по мнению британских властей, было совершено покушение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Он был осужден в России за шпионаж в пользу Великобритании, позже обменян и жил в Англии.

Сергея и Юлию Скрипалей отравили в Солсбери 4 марта 2018 года. Британские власти утверждали, что покушение организовали российские спецслужбы, которые якобы использовали нервно-паралитическое вещество семейства "Новичок".

Сначала Скрипали находились в коме, однако затем пришли в сознание. Юлию выписали из больницы в апреле 2018 года, а ее отца – в мае. В настоящее время данных об их местонахождении и состоянии здоровья нет, сказал российский посол в Лондоне Андрей Келин.

Главными подозреваемыми стали мужчины, известные под именами Александр Петров и Руслан Боширов, которые попали в объективы камер видеонаблюдения. Их фотографии опубликовал Скотленд-Ярд. Власти Великобритании заявляли, что они сотрудники ГРУ.