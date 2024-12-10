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Великобритания сама несет ответственность за гибель жительницы Эймсбери Дон Стерджес в 2018 году, но пытается спрятаться за завесой антироссийских выдумок. Такое заявление выпустило посольство России в Лондоне, пишет РИА Новости.

Посольство таким образом прокомментировало прошедшие в стране открытые слушания по делу о гибели Стерджес.

Дипломаты утверждают, что британская сторона использует "инсценировку в Солсбери", чтобы отвлечь внимание от истинной причины смерти женщины.

"Складывается устойчивое впечатление, что британские власти, осознавая свою ответственность за судьбу собственной гражданки, пытаются спрятаться за завесой антироссийских выдумок", – заявили в посольстве.

4 марта 2018 года, по утверждению Великобритании, бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили веществом А234. Лондон считает, что к этому причастна Москва, однако в Кремле обвинения категорически отрицают.

В начале июля 2018 года в окружной больнице Солсбери скончалась 44-летняя британка Дон Стерджес. Как заявили британские власти, смерть наступила из-за случайного отравления тем же ядом.

По версии следствия, сожитель Стерджес Чарли Роули подарил ей найденный в парке флакон с отравляющим веществом, думая, что это духи.