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05:22

Отравленный в Эймсбери британец пожелал встретиться с Путиным

политика происшествия

05:22

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Фото: ТАСС/Илья Дмитрячев

Пострадавший от отравления в Эйсмбери британец Чарли Роули в ходе состоявшейся беседы с российским послом в Лондоне Александром Яковенко поинтересовался о возможности личной встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

Важная встреча прошла в резиденции российского посла в середине дня. Роули вместе с братом Мэттью обсудили в субботу с Яковенко ситуацию вокруг расследования в Эймсбери и в Солсбери.

Яковенко провел для гостей краткую экскурсию по резиденции, затем передал братьям копии доклада "Солсбери: вопросы без ответов", подготовленного дипмиссией в ответ на действия британской стороны, которая скрывает информацию о расследовании инцидентов.

О своем желании пообщаться с Путиным Роули сам рассказал в интервью изданию Sunday Mirror. Британец также отметил, что посол России ему понравился.

"Я рад, что встретился с ним, я узнал некоторые вещи, о которых не знал раньше. Но я все еще думаю, что Россия осуществила эту атаку", – цитирует Роули издание.

Ранее сообщалось, что сын второй жертвы отравления в Эймсбери написал письмо Владимиру Путину. Юноша попросил президента России позволить британским офицерам допросить подозреваемых в убийстве его матери. Он также заявил, что чувствует себя преданным британским правительством.

Дон Стерджес и ее спутник 30 июня были госпитализированы в городке Эймсбери в критическом состоянии. 8 июля стало известно, что женщина скончалась в больнице. Позже организация по запрещению химического оружия сообщила в своем докладе, что Дон Стерджес скончалась от контакта с тем же самым веществом, от которого ранее пострадали в Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

В марте 2018 года Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в британском Солсбери. Как выяснилось позже, их отравили нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Россию. В ответ на это Москва потребовала предъявить доказательства.

Ранее сообщалось, что в британском Солсбери завершена очистка города от химоружия, которое якобы использовали при покушении на Скрипалей. В настоящее время все районы, связанные с отравлением в Солсбери открыты. По "местам Скрипалей" водят экскурсии.

политика происшествия

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