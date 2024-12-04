В ФРГ не подтвердили данные о якобы обстреле вертолета ракетами с судна РФ

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В Минобороны ФРГ не подтвердили информацию о том, что вертолет бундесвера якобы обстреляли сигнальными ракетами с российского судна в Балтийском море, передает РИА Новости.

"Касательно того, что иногда случаются нарушения правил на море или в воздушном пространстве, то такие вещи происходят время от времени, и тогда дело за тем, чтобы военно-морские или военно-воздушные силы реагировали здраво и деэскалировали ситуацию", – сказал представитель министерства обороны ФРГ.

Немецкое агентство DPA ранее сообщило об инциденте в Балтийском море. Якобы команда неназванного российского судна выпустила по пролетающему вертолету бундесвера сигнальные ракеты. При этом агентство не привело никаких доказательств.

До этого Германия решила закрыть немецкое бюро Первого канала. В связи с этим журналисты Иван Благой и Дмитрий Волков должны покинуть территорию ФРГ в первой половине декабря.

В ответ на это официальный представитель российского МИД Мария Захарова объявила о высылке двух журналистов медиагруппы ARD. В свою очередь, официальный представитель МИД Германии Кристиан Вагнер сообщил, что немецкие власти не принимали мер по закрытию корпункта Первого канала в Берлине и аккредитованные российские журналисты могут продолжать работу.

Позже посла РФ вызвали в МИД ФРГ и предъявили ноту протеста в связи с лишением аккредитации двух сотрудников представительства медиагруппы ARD. Российское ведомство также просило разобраться в ситуации, добавляя, что не заинтересовано в разжигании конфликта.