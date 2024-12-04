Предложенный Трампом на пост главы DEA Кронистер отказался от этой должности

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Шериф из Флориды Чад Кронистер, предложенный избранным президентом США Дональдом Трампом на пост главы агентства по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (DEA), отказался от этой должности.

По словам Кронистера, данное предложение стало для него честью всей жизни. Тем не менее он вынужден заявить о самоотводе.

"За последние несколько дней, когда я осознал всю серьезность этой очень важной обязанности, я пришел к выводу, что должен с уважением отказаться от рассмотрения моей кандидатуры", – написал Кронистер в соцсети X.

По словам шерифа, ему еще многое предстоит сделать для жителей округа Хиллсборо, а также реализовать множество инициатив.

"Я искренне ценю выдвижение, поддержку американского народа и с нетерпением жду продолжения своей службы в качестве шерифа округа Хиллсборо", – заключил он.

Ранее о своем самоотводе также сообщил конгрессмен Мэтт Гетц, которого Трамп номинировал на должность министра юстиции и генпрокурора США. По мнению Гетца, возможное утверждение его кандидатуры стало бы отвлекающим фактором для подготовки администрации Трампа, у которой не будет времени на долгие разногласия, а состав Минюста должен быть укомплектован полностью к первому дню работы американского лидера.

После этого Трамп принял решение выдвинуть на указанный пост бывшего прокурора штата Флорида Пэм Бонди. Политик выразил уверенность, что при Бонди министерство юстиции вновь сфокусирует свое внимание на борьбе с преступностью в США.