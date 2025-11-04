Посольство России выразило МИД Италии протест в связи с антироссийской кампанией в СМИ

Фото: 123RF.com/microgen

Посольство РФ выразило МИД Италии протест в связи с антироссийской кампанией в СМИ, предлогом для которой стали заявление официального МИД России Марии Захаровой об обрушении башни в Риме, указано в заявлении дипмиссии.

По просьбе итальянской стороны внешнеполитическое ведомство посетил советник-посланник посольства РФ Михаил Российский во вторник, 4 ноября. В ходе встречи Италии был заявлен решительный протест. Кроме того, российская дипмиссия обратила внимание на проявленную дипломатическую нетактичность МИД Италии, которое настояло на проведении встречи именно в День народного единства.

При этом ранее МИД Италии не ответил на запрос о проведении рабочей встречи с послом РФ Алексеем Парамоновым, хотя в повестку встречи были включены важные и актуальные вопросы двусторонних отношений между Россией и Италией.

Тем не менее, российская сторона выразила соболезнования в связи с гибелью рабочего, который пострадал после обрушения средневековой башни Риме, и пожелала выздоровления всем, кого затронуло это происшествие.

О частичном обрушении исторической башни на Императорских форумах в центре Рима стало известно 3 ноября. После случившегося спецслужбы сразу приступили к поискам пострадавших под обломками.

Спустя некоторое время появилась информация о четырех пострадавших строителях, которые работали на реконструкции башни. Еще одного рабочего удалось достать из-под завалов спустя примерно 10 часов.

Захарова, комментируя данное происшествие, напомнила о больших тратах правительства Италии денег налогоплательщиков на Украину. Она также отметила, что у Парамонова будет повод напомнить Италии, что спонсировать киевский режим – "преступление и грех".

