МИД Италии сообщил о гибели двух альпинистов в Непале

Фото: 123RF.com/rungthumlee

Два итальянских альпиниста – Алессандро Капуто и Стефано Фарронато – погибли во время восхождении на пик Панбари в Непале (6 887 метров. – Прим. ред.). Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Италии.

В ведомстве рассказали, что связь с Капуто и Фарронато была потеряна еще с 31 октября. В результате власти Непала утром 4 ноября сообщили о гибели итальянцев.

Выяснилось, что альпинисты, находясь в лагере на высоте 5 тысяч метров, попали в сильный снегопад. При этом министерству известно, что пропали и другие итальянцы, их поиски продолжаются.

"Генеральное консульство в Калькутте в тесном сотрудничестве с МИД следит за ситуацией, в том числе через почетное генеральное консульство в Катманду", – сказано в заявлении.

Также ведомство продолжает держать связь с местными властями и семьями альпинистов.

О сходе лавины у пика Ялунг Ри сообщали ранее СМИ. В момент происшествия рядом находилась группа непальских и иностранных альпинистов, которые пытались забраться на гору Долма Кханг. Граждан РФ среди пропавших нет, уточнили в посольстве РФ в Катманду.

