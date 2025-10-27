Группа российских альпинистов в Непале достигла базового лагеря под Манаслу

Фото: телеграм-канал piunova

Группа российских альпинистов, которые впервые прошли по новому маршруту на одну из высочайших гор мира Манаслу в Непале, достигла базового лагеря на подходах к горе. Об этом сообщила главред издания Mountain.ru Анна Пиунова в своем телеграм-канале.

"(Находятся – Прим. ред.) в базовом лагере", – указала она.

О том, что пять российских альпинистов не могут спуститься с вершины горы Манаслу уже несколько дней, СМИ сообщали 24 октября. Утверждалось, что это связано с неблагоприятными погодными условиями.

Однако эту информацию опроверг вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин. По его словам, альпинисты не застряли, а просто медленно спускаются. Также он уточнял, что все участники группы здоровы, с ними поддерживают связь.

Позднее сестра одного из участников экспедиции Сергея Кондрашкина Анна рассказала, что среди группы пострадавших нет, однако спуск затруднен из-за сложного маршрута и неблагоприятных погодных условий. Спустя время альпинисты благополучно спустились до перевала 6 500 метров.

