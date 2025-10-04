Движение ANO победило на парламентских выборах в Чехии

Фото: 123RF/paolo77

Оппозиционное движение ANO (Акция недовольных граждан) выиграло на выборах в Палату депутатов парламента Чехии, набрав 34,71% голосов избирателей. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Премьер-министр страны Петр Фиала поздравил лидера движения Андрея Бабиша с победой.

"Я хотел бы поблагодарить всех граждан Чехии за то, что они пришли к избирательным урнам. Поздравляю победителя выборов, которым является Андрей Бабиш, а также все политические партии, вошедшие в новый состав парламента", – указал он.

Ранее прошли выборы в парламент Молдавии. По партийным спискам выбрали 101 депутата. На территории России были открыты два избирательных участка в Москве.

Правящая партия "Действие и солидарность" получила 50,2% голосов после обработки 100% бюллетеней, в том числе за рубежом. Оппозиция Молдавии, включая Патриотический блок, набрала 49,8% голосов.

