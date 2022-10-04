США могут объявить о новом пакете помощи Украине 4 октября – СМИ

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Во вторник, 4 октября, Соединенные Штаты могут объявить о новом пакете помощи Украине на сумму в 625 миллионов долларов, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников.

Уточняется, что в рамках помощи Украина впервые с июля получит американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Так, число поставленных Киеву данных систем составит 20.

Ранее, 30 сентября, сенат США принял большинством голосов законопроект о продолжении финансирования правительства Украины до 16 декабря 2022 года. Документ включает в том числе выделение дополнительной помощи Украине в размере 12,4 миллиарда долларов.

Западные страны, включая США, усилили военную поддержку Украины после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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