Вашингтон может объявить о поставках Киеву еще четырех HIMARS – СМИ

Фото: AP Photo/Roman Koksarov

Соединенные Штаты в ближайшее время могут объявить о поставках еще четырех комплексов HIMARS в рамках очередного пакета помощи Украине. Об этом со ссылкой на свои источники пишет Bloomberg.

"США вскоре объявят об отправке четырех пусковых установок HIMARS в рамках нового пакета военной помощи для Украины в объеме 625 миллионов долларов", – говорится в статье издания.

Ранее, 30 сентября, сенат США принял большинством голосов законопроект о продолжении финансирования американского правительства до 16 декабря 2022 года. Документ включает в том числе выделение дополнительной помощи Украине в размере 12,4 миллиарда долларов.

Западные страны, включая США, усилили военную поддержку Украины после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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