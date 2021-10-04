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Политика

13:17

Адвокат допустил, что Саакашвили откажется от экстрадиции на Украину

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Zuma/Maciej Luczniewski

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили может отказаться от экстрадиции на Украину из-за намерения вести политическую борьбу в стране, заявил его адвокат Георгий Чивиашвили. Об этом сообщает РИА Новости.

"Что касается вопроса об экстрадиции, позиция Михаила Саакашвили в этом вопросе такова, что он прибыл в Грузию, на свою родину, и собирается вести политическую борьбу", – отметил Чивиашвили.

4 октября адвокаты впервые увиделись с экс-президентом Грузии в тюрьме. Саакашвили защищают четыре адвоката.

1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании Саакашвили. Позднее президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует экс-президента Грузии. Она также добавила, что на территорию страны Саакашвили прибыл для того, чтобы дестабилизировать ситуацию.

Глава правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе, в свою очередь, сообщил, что Саакашвили прибыл на территорию страны, чтобы совершить государственный переворот, а также устроить беспорядки.

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