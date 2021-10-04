В Грузии не намерены передавать Саакашвили Украине

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Грузия не намерена передавать Киеву экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который является гражданином Украины. Об этом сообщила вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани.

По ее словам, политик отсидит свой тюремный срок в Грузии.

"Если мы говорим о том, чтобы передать Саакашвили Украине, чтобы он отсидел тюремный срок, который ему присудил грузинский суд, на Украине, то у нас нет никакого желания. Нет никакой правовой целесообразности для этого", – цитирует ее ТАСС.

1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании Саакашвили, прибывшего в страну. Позднее президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует экс-президента Грузии. Она также добавила, что на территорию страны Саакашвили прибыл для того, чтобы внести дестабилизацию.

Глава правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе сообщил, что Саакашвили прибыл на территорию страны, чтобы совершить государственный переворот, а также устроить беспорядки.

В тюрьме Саакашвили навестила грузинский омбудсмен Нино Ломджария. Она рассказала журналистам, что бывший президент Грузии назвал себя политзаключенным и объявил голодовку.

Владимир Зеленский выразил обеспокоенность в связи с задержанием Саакашвили и тоном заявлений, которые звучат в Грузии относительно возможного развития данной ситуации. Он заявил, что примет все возможные меры для возвращения Михаила Саакашвили на Украину.

Зеленский также отметил, что этим вопросом будут заниматься кабмин, министерство иностранных дел и посольство Украины в Грузии.