КНДР намерена восстановить все каналы связи с Южной Кореей 4 октября – СМИ

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В Северной Корее заявили, что все каналы связи с Южной Кореей будут восстановлены в понедельник утром, 4 октября. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Отмечается, что это произойдет в 09:00 по местному времени.

Ранее южнокорейское агентство со ссылкой на лидера КНДР Ким Чен Ына сообщило, что Пхеньян планирует восстановить каналы связи с Сеулом в начале октября.

Тогда же сообщалось, что лидер Северной Кореи отверг предложение Соединенных Штатов о диалоге, назвав его прикрытием враждебности.

Ранее стало известно, что Северная Корея провела на одном из полигонов страны испытания новой гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8".

Днем ранее КНДР осуществила пуск минимум одной ракеты в сторону Японского моря. Данные действия осудили в Госдепартаменте Соединенных Штатов, назвав их нарушением многочисленных резолюций Совбеза ООН и угрозой для мирового сообщества.