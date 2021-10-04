КНДР намерена восстановить все каналы связи с Южной Кореей 4 октября – СМИ

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Фото: depositphotos/creisinger
В Северной Корее заявили, что все каналы связи с Южной Кореей будут восстановлены в понедельник утром, 4 октября. Об этом сообщает агентство Yonhap.
Отмечается, что это произойдет в 09:00 по местному времени.
Ранее южнокорейское агентство со ссылкой на лидера КНДР Ким Чен Ына сообщило, что Пхеньян планирует восстановить каналы связи с Сеулом в начале октября.
Тогда же сообщалось, что лидер Северной Кореи отверг предложение Соединенных Штатов о диалоге, назвав его прикрытием враждебности.
Ранее стало известно, что Северная Корея провела на одном из полигонов страны испытания новой гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8".
Днем ранее КНДР осуществила пуск минимум одной ракеты в сторону Японского моря. Данные действия осудили в Госдепартаменте Соединенных Штатов, назвав их нарушением многочисленных резолюций Совбеза ООН и угрозой для мирового сообщества.
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