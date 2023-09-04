Эрдоган предложит Путину посредничество по Украине – СМИ

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с Владимиром Путиным объявит о готовности Анкары выступить посредником по урегулированию вооруженного конфликта на Украине, сообщает газета Milliyet со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, турецкий президент укажет на то, как важно установить прочный мир и стабильность в регионе. Он планирует заявить, что Анкара готова оказать необходимую поддержку, включая организацию прямых переговоров для обеспечения прочного мира между Москвой и Киевом.

Издание пишет, что в кулуарах перед встречей президентов есть надежда на возвращение России к зерновой сделке.

Ранее источник в турецкой техделегации сообщил, что переговоры Путина и Эрдогана 4 сентября в Сочи будут критически важными для зерновой сделки в плане рисков роста цен на зерно на мировых рынках. Кроме того, будет определена ясность по дальнейшим шагам в рамках черноморской инициативы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин проведет переговоры с Эрдоганом в Сочи 4 сентября. Позже стало известно, что главы государств обсудят двусторонние отношения, а также затронут международную повестку в рамках переговоров.

По информации некоторых СМИ, Путин и Эрдоган также могут поднять на обсуждение вопросы, связанные с новой формулой по зерновой сделке, которую выработает Анкара.

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