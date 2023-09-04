Переговоры Путина и Эрдогана будут критически важными для зерновой сделки – СМИ

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Переговоры Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 4 сентября в Сочи будут критически важными для зерновой сделки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецкой техделегации, которая участвует в переговорах.

Он отметил, что переговоры станут крайне важными для зерновой сделки в плане рисков роста цен на зерно на мировых рынках. Кроме того, будет определена ясность по дальнейшим шагам в рамках черноморской инициативы.

Собеседник агентства подчеркнул, что будут важны все детали, заявления и договоренности по итогам встречи.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин проведет переговоры Эрдоганом в Сочи 4 сентября. Позже стало известно, что главы государств обсудят двусторонние отношения, а также затронут международную повестку в рамках переговоров.

По информации некоторых СМИ, Путин и Эрдоган также могут поднять на обсуждение вопросы, связанные с новой формулой по зерновой сделке, которую выработает Анкара.

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