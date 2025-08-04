В Турции заявили, что рассчитывают на скорую встречу президентов РФ, США и Украины

Фото: 123RF/dgcampillo

Турецкие власти рассчитывают, что встреча президентов РФ, США и Украины пройдет в скором времени в Турции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Тем не менее, добавили там, пока никаких конкретных сроков, рамок или каких-либо дат предполагаемой встречи нет.

Ранее Трамп прокомментировал вероятность переговоров с Путиным до истечения 10-дневного ультиматума, заявив, что у него "запланированы определенные встречи".

В МИД РФ подчеркнули, что российская сторона готова продолжить переговоры с Украиной по урегулированию конфликта, однако говорить о встречах на более высоком уровне пока преждевременно, поскольку они должны быть серьезно подготовлены.

В Кремле допустили, что Трамп и Путин могут встретиться, если они оба одновременно окажутся в КНР. Президент России готовится к визиту в Китай в конце августа – начале сентября. Президент США может решить посетить КНР в эти же даты.