Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины начали активно применять кассетные боеприпасы в промзоне Авдеевки. Они хотят сдержать наступление ВС РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на снайпера из бригады "Пятнашка" с позывным Тимати.

"Они часа два конкретно утюжили нас именно "кассетами". Выход, потом секунды три, она раскрывается, и потом ковер ложится. Двадцать зарядов как минимум. Каждые восемь минут", – отметил он.

Военный подчеркнул, что ВСУ пытаются накрывать такими боеприпасами позиции ВС РФ, чтобы остановить их продвижение в промзоне. Навести артиллерию украинским войскам помогают беспилотники, уточнил снайпер.

"Они бьют очень точечно. От них в окопе скрыться очень сложно. Если поблизости блиндаж – сразу надо скрываться", – указал военный.

Он добавил, что ВСУ применили кассетные боеприпасы в районе города около двух недель назад.

"Как раз тогда пошли разговоры об их поставках, и вскоре они появились на нашем направлении. По активности их использования я вижу, что такие боеприпасы Киев не жалеет – их много", – заключил собеседник агентства.

22 июля ВСУ нанесли удар по группе российских журналистов в Запорожской области. В ходе атаки были применены кассетные боеприпасы. В результате погиб корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, еще несколько журналистов пострадали. Позже ВСУ использовали кассетные бомбы при ударах в Белгородской области и в ЛНР.

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