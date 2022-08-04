Китай отменил встречу с главой МИД Японии из-за заявления по Тайваню

11:45
Фото: ТАСС/EPA/MARK R. CRISTINO
Пекин отменил встречу глав внешнеполитических ведомств КНР и Японии, которую планировали провести в Пномпене, в связи с заявлениями стран G7 по ситуации с Тайванем. Об этом заявила представитель министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин.
"Китай больше не организует встречу министров иностранных дел Китая и Японии в Пномпене, потому что Япония вместе со странами G7 и ЕС выступила с совместным заявлением, в котором безосновательно обвиняет Китай и выдает черное за белое", – приводит слова дипломата РИА Новости.
Ранее главы МИД стран G7 выразили озабоченность действиями Китая, в частности военными учениями, которые могут привести к эскалации. Также они выразили мнение, что реакция Пекина на визит на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси рискует усилить напряженность в регионе.
Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа. По приезде спикер палаты представителей американского конгресса заявила, что ее визит свидетельствует о поддержке республики со стороны США.
В министерстве иностранных дел Китая, в свою очередь, заявили, что Пекин расценивает данный визит как крупную политическую провокацию Вашингтона. В ведомстве также выразили протест в связи с данным шагом США.
Накануне глава МИД КНР Ван И заявил, что полное воссоединение Китая с Тайванем является исторической неизбежностью. По его словам, США не должны мечтать о том, чтобы воспрепятствовать великому делу воссоединения Китая.
Он также заявил, что Пекин намерен завершить этот процесс и примет все необходимые меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.
Пелоси подтвердила поддержку Тайваню в вопросах безопасности
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