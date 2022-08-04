Сенат США одобрил присоединение Швеции и Финляндии к НАТО

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Сенат конгресса Соединенных Штатов одобрил резолюцию о ратификации протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Об этом свидетельствуют результаты голосования по итогам заседания, трансляцию которого вел телеканал C-SPAN.

29 июня члены НАТО в ходе саммита в Мадриде приняли решение пригласить Швецию и Финляндию в Североатлантический альянс. 4 июля были завершены соответствующие переговоры, в ходе которых Стокгольм и Хельсинки формально подтвердили свое намерение соблюдать соответствующие политические, юридические и военные обязательства.

Спустя день в штаб-квартире НАТО в Брюсселе главы МИД Швеции и Финляндии Анн Линде и Пекка Хаависто подписали протоколы о вступлении своих государств в военный блок. Этот процесс завершится после ратификации документов всеми странами – членами НАТО. К настоящему моменту это сделали более 20 из 30 входящих в альянс стран.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет наблюдать за последствиями вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. В частности, Москва посмотрит, что будет с военной инфраструктурой, инструкторами и базами НАТО.

