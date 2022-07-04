Великобритания расширила список антироссийских санкций

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Власти Великобритании добавили семь новых позиций в список антироссийских санкций. Информация об этом появилась на сайте правительства страны.
В частности, под ограничения подпали члены медиагруппы "Ньюсфронт", а также аналитического центра News World International.
В черный список попали исследовательница и дочь политолога Александра Дугина Дарья, руководитель медиагруппы "Ньюсфронт" Евгений Глотов и Юрий Федин, сооснователь и заместитель председателя Внешэкономбанка Михаил Синелин, а также Алена Чугулева и Аэлита Мамакова, которых власти страны связывают с информационным сайтом "Саусфронт" и его финансированием. В документе отмечается, что все перечисленные лица занимаются "распространением дезинформации" о конфликте на Украине.
Ранее Великобритания запретила экспорт товаров нефтепереработки и предметов роскоши в Белоруссию. Также был ограничен доступ Белоруссии к британской финансовой площадке.
Ситуация в международных отношениях обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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