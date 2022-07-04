Британия запретила экспорт товаров нефтепереработки и предметов роскоши в Белоруссию

17:59
Фото: ТАСС/Fotostand/Dostmann/picture alliance/Fotostand
Великобритания ввела запрет на экспорт в Белоруссию товаров нефтепереработки и предметов роскоши, а также импорт железа и стали, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД страны.
Белоруссии также ограничили доступ к финансовой площадке Британии, в связи с чем компании не смогут выпускать долговые обязательства и ценные бумаги. Позднее Королевство может ввести транспортные санкции. При этом в МИД не уточнили, о каких конкретно мерах идет речь.
Причиной введения ограничений называется активная поддержка президентом Белоруссии Александром Лукашенко российской специальной операции на Украине.
Ранее Соединенное Королевство ввело новый санкционный пакет в отношении России, в него включили запрет на экспорт и использование в РФ фунтов стерлингов и банкнот Евросоюза.
Также Британия запретила поставку в Россию авиатоплива, товаров и технологий, связанных с морскими перевозками, нефтью и ее переработкой, с химическим и биологическим оружием, а также критических промышленных технологий.
Ситуация в международных отношениях обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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