Рашкин будет курировать от КПРФ муниципальные выборы в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Бывший депутат Госдумы РФ Валерий Рашкин будет курировать подготовку и участие кандидатов от КПРФ в сентябрьских выборах муниципальных депутатов в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на самого Рашкина.
Он отметил, что в настоящее время КПРФ ведет работу по выдвижению кандидатов, подготовке необходимых документов и изготовлению агитационных материалов.
"Мне поручено курировать процедуру регистрации и выборов (в органы местного самоуправления. – Прим. ред.) в Москве", – пояснил Рашкин.
По словам Рашкина, КПРФ может привлечь его к аналогичной работе и в других регионах, однако пока ему не поступало соответствующих предложений.
Ранее сообщалось, что новым руководителем московского отделения КПРФ вместо Рашкина стал глава фракции коммунистов в Мосгордуме Николай Зубрилин. Рашкин же, в свою очередь, перешел на работу советника ЦК КПРФ.
25 мая Госдума лишила Рашкина мандата после того, как против него было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте.
Осенью 2021 года Рашкин принял участие в незаконной охоте в Саратовской области, во время которой убил лося. Сначала депутат заявил, что нашел животное мертвым и хотел отвезти в полицию, но позже признался, что участвовал в охоте, однако не знал, что на нее не получено разрешение.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: