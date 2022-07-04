Рашкин будет курировать от КПРФ муниципальные выборы в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Бывший депутат Госдумы РФ Валерий Рашкин будет курировать подготовку и участие кандидатов от КПРФ в сентябрьских выборах муниципальных депутатов в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на самого Рашкина.

Он отметил, что в настоящее время КПРФ ведет работу по выдвижению кандидатов, подготовке необходимых документов и изготовлению агитационных материалов.

"Мне поручено курировать процедуру регистрации и выборов (в органы местного самоуправления. – Прим. ред.) в Москве", – пояснил Рашкин.

По словам Рашкина, КПРФ может привлечь его к аналогичной работе и в других регионах, однако пока ему не поступало соответствующих предложений.

Ранее сообщалось, что новым руководителем московского отделения КПРФ вместо Рашкина стал глава фракции коммунистов в Мосгордуме Николай Зубрилин. Рашкин же, в свою очередь, перешел на работу советника ЦК КПРФ.

25 мая Госдума лишила Рашкина мандата после того, как против него было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте.

Осенью 2021 года Рашкин принял участие в незаконной охоте в Саратовской области, во время которой убил лося. Сначала депутат заявил, что нашел животное мертвым и хотел отвезти в полицию, но позже признался, что участвовал в охоте, однако не знал, что на нее не получено разрешение.