Около 600 кандидатов выдвинула партия "Новые люди" на муниципальные выборы Москвы

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"Новые люди" выдвинули 580 кандидатов для участия в муниципальных выборах в Москве. Решение было принято в ходе общего собрания столичного отделения партии.

По итогам собрания лидер "Новых людей" Алексей Нечаев пожелал кандидатам успехов, отметив, что с такими людьми его партия сможет сделать Россию лучше.

"Есть люди, которые ставят интересы страны, сообщества, <...> выше своих собственных, и с такими людьми, я уверен, мы непоколебимо страну сделаем лучше", – сказал политик.

В начале июня ЦИК России объявила о старте избирательной кампании по выборам, назначенным на единый день голосования, 11 сентября. В этот день будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов субъектов РФ.

Проголосовать на муниципальных выборах москвичи смогут в период с 9 по 11 сентября. Выборы пройдут в 125 муниципальных округах столицы.

