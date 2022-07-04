Медведев назвал освобождение ЛНР важным событием спецоперации

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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал освобождение ЛНР в ходе спецоперации важным событием. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.

"Предвижу, что на этом фоне (новостей об освобождении российскими войсками территории ЛНР. – Прим. ред.) наши европейские "друзья", у которых снесло крышу от вида чужой крови, разнообразные урсулы, трасс и прочие боррели, будут и дальше призывать Украину к войне до победного конца", – сказал Медведев.

Также он сообщил, что европейские лидеры после сообщений об освобождении российскими войсками территории Луганской Народной Республики (ЛНР) продолжат подталкивать Украину к войне до победного конца.

При этом Киев будет и дальше говорить о международной поддержке и намерении вернуть все потерянное. Политик рекомендовал вспомнить Зеленскому высказывание Цицерона: "Abiit, excessit, evasit, erupit" ("Ушел, скрылся, спасся, бежал").

Ранее помощник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир "Ахмата" Апты Алаудинов сообщил, что подразделения спецназа и Народная милиция ЛНР зашли в центр Лисичанска. Шла зачистка города от националистов, освобождались мирные жители, которым не дали покинуть населенный пункт.

Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

