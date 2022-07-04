Папа Римский Франциск заявил о желании посетить Москву и Киев – СМИ

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Папа Римский Франциск заявил о желании посетить Москву и Киев по окончании визита в Канаду, запланированного на 24–30 июля. Об этом сообщает Reuters.

Понтифик подчеркнул, что хотел бы посетить обе столицы.

"Я хотел бы поехать (на Украину. – Прим. ред.), и я хотел сначала поехать в Москву", – сказал Франциск.

По его словам, Ватикан уже контактировал по данному вопросу с российской и украинской сторонами.

"После того как я вернусь из Канады, возможно, мне удастся поехать на Украину... Первое, что нужно сделать, это поехать в Россию, чтобы попытаться чем-то помочь", – отметил понтифик.

Ранее папа Франциск заявил, что действия НАТО у границ России могли подтолкнуть Москву к проведению специальной операции на Украине. Папа Римский затруднился ответить на вопрос, правильно ли поставлять оружие на Украину. При этом он выступил за отказ от гонки вооружений. По его словам, все войны ведутся, чтобы проверить произведенное оружие.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

