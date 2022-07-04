ВС США на Ближнем Востоке сталкиваются с провокационными действиями со стороны РФ – СМИ

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США заявили, что их вооруженные силы на Ближнем Востоке сталкиваются со все более частыми "провокационными" и "небезопасными" действиями со стороны РФ и Ирана. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванных представителей Белого дома.

В материале приводится пример, когда российские военные самолеты якобы создавали угрозу авиации США в воздушном пространстве Сирии при помощи маневров.

Кроме того, собеседники издания называют провокационным июньский авиаудар по лагерю поддерживаемых США боевиков.

Таким образом, Вашингтон видит в подобном поведении Москвы попытки укрепить доминирование в регионе, рассчитывая на то, что США не дадут военного ответа, добавляют авторы статьи.

Ранее ФСБ задержала сторонника действующей на территории Сирии террористической организации. Задержанный является гражданином РФ. По данным спецслужб, он планировал совершить в Забайкальском крае теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов. После он хотел выехать в Сирию для участия в боевых действиях в составе террористических группировок.

Также замглавы иранского Центробанка по международным делам Мохсен Карими сообщил, что власти Ирана предложили России шаги для противостояния санкциям США. Представитель местного ЦБ отметил, что страны могут торговать между собой в национальных валютах. По его словам, для этого существуют и договоренности, и соответствующие возможности.

В январе 2020 года Иран отказался от ключевого ограничения по Совместному всеобъемлющему плану по ядерной программе. Речь идет об отказе от ограничений, касающихся числа центрифуг, уровня обогащения и объемов хранения обогащенного урана.