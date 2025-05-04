04 мая, 18:15Политика
Экс-президент Бразилии Болсонару выписан из больницы после 3 недель госпитализации
Фото: ТАСС/Fotoarena via ZUMA Press
Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару, перенесший операцию на кишечнике, выписан из больницы после 3 недель госпитализации. Об этом сообщил портал G1.
Перед своей выпиской экс-лидер страны поблагодарил лечащих врачей и заявил, что его следующая цель – участие "в мирном марше за гуманитарную амнистию", который пройдет 7 мая.
Болсонару почувствовал себя плохо 11 апреля. В итоге его доставили в больницу с болями в животе. Уточнялось, что это произошло из-за раны, полученной им во время покушения в 2018 году.
Затем бывшему президенту провели операцию. После этого СМИ писали о якобы ухудшении состояния политика.