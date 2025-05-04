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04 мая, 18:15

Политика

Экс-президент Бразилии Болсонару выписан из больницы после 3 недель госпитализации

Фото: ТАСС/Fotoarena via ZUMA Press

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару, перенесший операцию на кишечнике, выписан из больницы после 3 недель госпитализации. Об этом сообщил портал G1.

Перед своей выпиской экс-лидер страны поблагодарил лечащих врачей и заявил, что его следующая цель – участие "в мирном марше за гуманитарную амнистию", который пройдет 7 мая.

Болсонару почувствовал себя плохо 11 апреля. В итоге его доставили в больницу с болями в животе. Уточнялось, что это произошло из-за раны, полученной им во время покушения в 2018 году.

Затем бывшему президенту провели операцию. После этого СМИ писали о якобы ухудшении состояния политика.

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