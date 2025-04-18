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18 апреля, 09:42

Политика

94-летний экс-президент Бразилии Жозе Сарней заболел коронавирусом

Фото: AP Photo/Eraldo Peres

Бывший президент Бразилии Жозе Сарней заразился коронавирусом, пишет портал Metrópoles.

Политик, которому 94 года, направлен для лечения в больницу. При этом его состояние стабильное, он находится под присмотром врачей. Утверждается, что сам бывший лидер страны отказался от госпитализации из-за отсутствия симптомов заболевания.

"Он поправится <...> в течение недели", – заявили врачи.

Сарней в 1985 году стал первым президентом Бразилии после завершения периода военной диктатуры. Он также стал первым лидером Бразилии, который посетил СССР с официальным визитом в 1988 году.

Ранее другой бразильский лидер, Жаир Болсонару, был доставлен в больницу с болями в животе, которые были вызваны раной, полученной им еще во время покушения в 2018 году. Медики провели ему операцию. По информации СМИ, у политика сохранилась кишечная непроходимость.

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