Stampa: президент Италии госпитализирован для проведения плановой операции

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Президент Италии Серджо Маттарелла лег в больницу для проведения операции по установке кардиостимулятора, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию Stampa, которая сослалась на свои источники.

83-летний Маттарелла, ставший президентом Италии еще в 2015 году и переизбранный на этот пост в 2022 году, госпитализирован в римскую больницу Santo Spirito в отделение кардиологии. Речь идет о запланированной процедуре, уточняют журналисты.

Ранее бывший бразильский президент Жаир Болсонару был доставлен в больницу с болями в животе. Это было вызвано раной, полученной им в ходе покушения в 2018 году. В результате медики успешно провели ему операцию.

