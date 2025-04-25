Состояние экс-президента Бразилии Болсонару ухудшилось после операции

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Состояние здоровья экс-президента Бразилии Жаира Болсонару ухудшилось после абдоминальной операции. Об этом сообщается на странице политика в соцсети X.

У бывшего президента наблюдаются повышение артериального давления, ухудшение показателей печеночных проб и клиническое ухудшение. В данный момент Болсонару остается в отделении интенсивной терапии, ему проведут новые диагностические исследования с помощью визуализирующих методов.

О том, что Болсонару доставили в больницу с болями в животе, стало известно 11 апреля. Позже СМИ сообщили, что политику провели хирургическую процедуру диагностической лапаротомии. По информации журналистов, у Болсонару сохранилась кишечная непроходимость.

Проблемы со здоровьем у экс-президента Бразилии возникли после покушения, которое было совершено в 2018 году во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору. Тогда политик получил ножевое ранение, затронувшее сразу несколько внутренних органов – печень, легкое и кишечник.