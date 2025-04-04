Трамп назвал приговор Марин Ле Пен "охотой на ведьм"

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Приговор, вынесенный в отношении лидера партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, является не чем иным, как "охотой на ведьм", заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

"Она понесла потери, но продолжала идти вперед, и теперь как раз перед тем, что могло бы стать большой победой, они обвиняют ее в незначительном нарушении", – цитирует его "Газета.ру".

Республиканец предположил, что Ле Пен, скорее всего, вовсе не было известно о парламентских ассистентах. В представлении Трампа все случившееся выглядит как бухгалтерская ошибка.

В связи с этим президент США призвал освободить французского политика.

Ле Пен и восемь депутатов ее партии признали виновными по делу об ассистентах 31 марта. В частности, ей вменили присвоение средств, выделенных на оплату найма помощников в Европарламенте. Ущерб, нанесенный ЕП, оценивается в 2,9 миллиона евро.

В результате ее приговорили к четырем годам лишения свободы, из которых два условно, а два могут быть смягчены, и штрафу в размере 100 тысяч евро. Она будет отбывать наказание в домашних условиях с электронным браслетом.

Кроме того, суд лишил политика права занимать выборные должности в государственных органах на пять лет. Это означает, что она не сможет участвовать в президентских выборах, которые должны пройти во Франции в 2027 году.

Комментируя это решение французского суда, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что приговор Ле Пен стал свидетельством агонии либеральной демократии. В свою очередь, Жордан Барделла, сменивший Ле Пен на посту лидера партии, назвал приговор уничтожающим французскую демократию.