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Уроки для России со стороны западных стран вернулись им бумерангом, сообщает МК со ссылкой на интервью главы парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен изданию Parisien.

"Мы постоянно учим Россию демократии – они вернули нам этот урок бумерангом", – сказала Ле Пен.

Ранее парижский суд признал Ле Пен и еще восемь депутатов партии виновными в присвоении средств, предназначенных для найма ассистентов в Европарламенте. Ле Пен должна будет отбывать срок в домашних условиях с электронным браслетом 2 года и выплатить штраф в 100 тысяч евро. Также она не сможет избираться в органы госвласти в течение пяти лет.

Политик назвала приговор политически мотивированным, так как это не даст ей стать кандидатом на выборах президента в 2027 году. Кроме того, она планирует подавать апелляцию и верит в пересмотр приговора.

