ГД приняла в I чтении проект о лишении свободы за несообщение о диверсии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до года за несообщение о подготовке диверсии. Об этом сообщает РИА Новости.

Проектом предлагается внести изменения в статью 205.6 УК РФ и дополнить ее соответствующим наказанием за несообщение о диверсиях в органы власти, которые уполномочены рассматривать информацию о совершении преступления.

Как подчеркивал один из авторов инициативы, глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, это позволит дополнительно обезопасить объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры от попыток незаконного вмешательства и причинения ущерба.

Ранее российское правительство поддержало законопроект о заморозке имущества тех, кто причастен к организации или проведению диверсий. Инициатива позволит устранить пробел в законодательстве и поможет оперативно блокировать средства для подготовки диверсий.

Между тем глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявлял, что украинские спецслужбы при поддержке Запада начали кампанию по радикализации и дезинформации россиян, которая оказывает влияние на распространение идей терроризма и неонацизма в условиях СВО.

Он указывал, что в подобных условиях важное значение играет борьба с радикализацией молодежи, на которую зачастую воздействуют злоумышленники для вовлечения их в незаконную публичную активность. По мнению главы СК, для решения задачи понадобится комплексный подход.

