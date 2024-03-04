Медведев назвал Зеленского "актеришкой комедийного сериала"

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе лекции на флагманском просветительском марафоне "Знание. Первые" заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский является "актеришкой комедийного сериала", а также указал на его участие в создании "неонацистского режима". Об этом пишет ТАСС.

По мнению Медведева, враги России "на полях пропагандистских баталий" сознательно "беззастенчиво подменяют понятия". Политик объяснил, что захват Западом Украины называется "освобождением от русской диктатуры", а насаждение и поддержка "неонацистского режима", созданного Зеленским, именуется "поддержкой демократии и свободы", усилия РФ для общерусского пространства подаются как "российская интервенция и оккупация".

При этом зампред Совбеза РФ подчеркнул, что "всем нормальным людям" давно понятно, что это ложь. Ситуацию постепенно осознают здоровые политические силы в мире, заключил он.

Также в ходе мероприятия Медведев сказал, что мирные переговоры с действующими властями Украины невозможны. По его словам, они выдвигают "дурацкие идеи".

Ранее Медведев сказал, что Зеленский останется в истории "кровавым клоуном". Он считает, что участь президента Украины печальна, в мировой истории Зеленский будет известен как лидер, который не принес своему народу ничего хорошего.

Медведев после украинской атаки на Кремль призвал к физическому устранению Зеленского



