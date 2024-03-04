Лавров рассказал об отказе послов ЕС встретиться перед выборами в России

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Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что приглашал на встречу послов стран Евросоюза для разъяснений перед выборами президента России, однако они отказались за два дня до встречи, сообщает ТАСС.

Министр подчеркнул, что у российской стороны накопилось много материалов о том, как посольства стран ЕС в Москве готовятся к выборам главы государства, включая создание каких-то поддерживающих проектов для несистемных оппозиционеров. По словам Лаврова, он пригласил всех послов ЕС на встречу, на которой должен был рассказать о том, что лучше не заниматься этим.

Официальный представитель ЕС Петер Стано при этом заявил, что Брюссель не готов сказать заранее, признает ли Евросоюз результаты выборов президента России в марте этого года. По его словам, ЕС точно не признает результаты выборов на новых территориях.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Проголосовать онлайн можно будет впервые.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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