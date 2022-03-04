СВР сообщила, что спецслужбы стран НАТО перебрасывают боевиков на Украину

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Служба внешней разведки сообщила о переброске иностранных террористов-боевиков на Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро ведомства.

"Поступающая в СВР России информация свидетельствует о том, что спецслужбы США и Великобритании в последние недели де-факто превратили территорию Польши в "логистический хаб", используемый для поставок оружия и переправки на Украину боевиков, в том числе с Ближнего Востока", – указано в публикации.

По информации Службы внешней разведки, в конце 2021 года США освободили из тюрем курдского крыла незаконного вооруженного формирования "Демократические силы Сирии" террористов ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ).

Впоследствии, по данным ведомства, бойцов перенаправили на подконтрольную США базу "Эт-Танф", где они прошли спецподготовку для ведения диверсионно-террористической борьбы. Далее отряды вывезли на американскую военную базу в Ираке, а уже оттуда перебросили на украинскую территорию.

В спецслужбе уточнили, что большая часть таких боевиков-террористов уничтожена в ходе специальной военной операции России на Украине. При этом Вооруженные силы США продолжают подготовку диверсионных групп, уточняется в заявлении.

В ночь на 24 февраля президент России заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили Владимира Путина главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В пятницу, 4 марта, президент РФ Владимир Путин продолжил обсуждение ситуации на Украине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Глава государства подробно описал цели и задачи операции, а также подчеркнул, что все они "непременно будут реализованы".

