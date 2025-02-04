Spiegel: правительство ФРГ готово рассмотреть вопрос размещения войск НАТО в Гренландии

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Правительство Германии открыто к обсуждению идеи о размещении войск НАТО в Гренландии на фоне интереса президента США Дональда Трампа к этому острову. Об этом сообщает издание Spiegel.

По его данным, один из генералов ЕС недавно поднял вопрос о возможном присутствии НАТО в Гренландии, а уходящее федеральное правительство Германии сообщило, что готово рассмотреть эту инициативу.

Как отмечает издание, такой шаг может продемонстрировать осознание европейскими союзниками по НАТО стратегической важности Гренландии, а также удержать США от реализации военных планов в отношении острова.

Глава комитета по обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн также поддержала идею размещения на острове войск Альянса. Она отметила, что таяние льдов на фоне глобального потепления может дать возможность российским и китайским судам попадать в северную Атлантику.



"Если у немецких вооруженных сил есть необходимый технический потенциал, они должны принимать в этом участие, поскольку в наших интересах также обеспечить безопасность этого прохода", – заявила она.

В конце декабря 2024 года Трамп заявил об "абсолютной необходимости" для США владеть Гренландией. На фоне этого датское правительство сообщило об увеличении расходов на оборону острова.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде отмечал, что островное государство не продается и никогда не будет продаваться. Он также добавил, что жители острова не хотят быть ни датчанами, ни американцами.

При этом Трамп разместил в соцсетях кадры, на которых жители Гренландии просят его купить остров.