DPA: экс-канцлер Германии Шредер госпитализирован

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Бывший канцлер Германии Герхард Шредер госпитализирован, сообщает агентство DPA со ссылкой на адвоката политика.

Юрист рассказал, что Шредер проходит стационарное лечение, которое потребовалось на фоне ухудшения общего психофизического состояния. В связи с этим политик не сможет принять участие в слушаниях и опросах по "Северным потокам". Адвокат уточнил, что сейчас экс-канцлер находится в клинике. Медики помогают ему справиться с синдромом выгорания.

В свою очередь, лечащий врач политика подтвердил в своем заключении, что у Шредера наблюдаются типичные симптомы данного синдрома с признаками глубокой усталости и выраженной нехватки энергии. Кроме того, политик жалуется на проблемы с концентрацией, нарушения памяти и расстройство сна.

Медик подчеркнул, что в данный момент и в обозримом будущем Шредер будет не в состоянии выдержать физические и психологические нагрузки, которые вызваны длительным и публичным допросом в рамках комиссии по расследованию работы деятельности фонда Klimastiftung MV, выступавшего в поддержку строительства "Северного потока – 2".

При этом уточняется, что неделей ранее Шредер по состоянию здоровья не стал участвовать и в слушаниях комиссии ландтага Мекленбурга – Передней Померании, которые были посвящены этому же делу.

Адвокат Шредера от имени его семьи обратился к общественности с настоятельной просьбой относиться с уважением к частной жизни политика.

Шредер был выдвинут кандидатом от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на пост канцлера на выборах в Бундестаг в сентябре 1998 года. К числу значимых решений политика в качестве канцлера относится отправка военного контингента в Афганистан для участия в международной антитеррористической операции и отказ от поддержки ввода военных формирований США в Ирак.

Кроме того, Шредер оказал значительное влияние на развитие российско-германских отношений. В 2001 году совместно с Владимиром Путиным он инициировал создание форума российско-германской общественности "Петербургский диалог", спустя два года по его инициативе был учрежден пост координатора правительства ФРГ по вопросам межобщественного диалога. Политик также активно выступал в поддержку проекта строительства газопровода "Северный поток".

В 2003 году на фоне роста безработицы и снижения роста ВВП в Германии Шредер столкнулся со снижением уровня поддержки в СДПГ. В связи с этим он инициировал досрочные парламентские выборы, которые состоялись в сентябре 2005 года. По их итогам Шредера сменила на посту канцлера председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель.

Взрыв на "Северных потоках" произошел в сентябре 2022 года. После этого были выявлены четыре утечки, из-за чего поставки газа по трубопроводам прекратили.

Позже Швеция и Дания отказались от расследований инцидента. Германия заявила, что продолжит разбираться в обстоятельствах случившегося.

В августе 2024 года Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам газопроводов. Кроме того, ведомству удалось установить личности еще двух подозреваемых.

