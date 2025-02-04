Посол РФ Андреев заявил о планах Польши изъять объекты российской недвижимости

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Польские власти заявляют претензии на несколько объектов российской недвижимости. Об этом заявил посол России в Польше Сергей Андреев в интервью РИА Новости.

"Есть еще несколько объектов, которые польская сторона отказывается признавать нашей собственностью. Какие у нее планы на их счет, нам пока не известно", – сказал дипломат.

В феврале 2022 года окружная прокуратура Варшавы заблокировала банковские счета посольства и торгового представительства России в Польше по подозрению в использовании средств для финансирования терроризма. После этого польские власти заняли здание, принадлежащее российской дипломатической собственности, а затем изъяли у посольства базу отдыха в районе Скубянки под Варшавой.

Между тем в апреле 2023 года российское диппредставительство в Польше вынудили покинуть здание учебного заведения. По словам Андреева, польские власти применили силовые действия.

Позже все сотрудники школы покинули здание. Советник-посланник дипмиссии РФ в Польше Андрей Ордаш отмечал, что работники учебного заведения переехали на другой объект российского диппредставительства в Варшаве. Он добавил, что польские власти позволили сотрудникам школы вывезти имущество в течение семи дней.

В МИД РФ заявляли, что вторжение в школу при посольстве РФ повлечет за собой жесткий ответ со стороны Москвы. Министерство добавило, что Москва видит в действиях Варшавы нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

