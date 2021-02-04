Сенатор заявил, что возврат США в Договор по открытому небу поможет отношениям с РФ

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Возвращение Соединенных Штатов к участию в Договоре по открытому небу (ДОН) не только усилит безопасность в мире, но и поспособствует улучшению двусторонних отношений с Россией, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это ясный и конструктивный сигнал в сторону новой администрации США. Уже второй, если считать первым максимально оперативную ратификацию российской стороной Договора СНВ-3", – сказал Косачев.

Он подчеркнул, что хотел бы надеяться на то, что администрация США способна улавливать подобные сигналы, несмотря на сложные отношения с Москвой.

"Возврат США в ДОН несомненно отвечал бы и интересам глобальной безопасности, и продвижению вперед в двусторонних отношениях", – отметил сенатор.

Ранее о готовности России вернуться к переговорам по ДОН заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он пояснил, что это станет возможным, если США вернутся к полному выполнению положений обсуждаемого соглашения. Позднее о возможности пересмотра позиции РФ относительно ДОН заявил и глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Соглашение вступило в силу в 2002 году.

В ноябре 2020 года США официально объявили о выходе из договора. В администрации страны назвали такой шаг ответом на несоблюдение соглашения со стороны России. Что касается РФ, то об аналогичном решении о расторжении договора стало известно 15 января текущего года.