Макрон высказался за диалог ЕС с Россией о контроле над вооружениями

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Европейский союз и Россия также должны вести диалог по вопросу контроля над вооружениями, эта тема не должна оставаться предметом диалога только между РФ и США, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я как европеец хочу выстроить обсуждение между Европейски Союзом, Россией. Возможно, нам нужны – да, нужны США, – и, возможно, Китай, который очень важен для повестки США, и я с этим согласен. Но нам нужен более широкий диалог по другим договорам и порядку в сфере контроля над вооружениями", – отметил Макрон.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС приветствует продление Россией и США Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), которое, по его словам, способствует усилению безопасности в Европе и мире.

Соглашение о продлении ДСНВ на 5 лет вступило в силу в среду, 3 февраля. Договор будет действовать до 5 февраля 2026 года.

Договоренность о продлении договора была достигнута в ходе телефонного разговора Владимира Путина и Джозефа Байдена. В Кремле подчеркивали, что продление договора отвечает национальным интересам РФ и направлено на сохранение транспарентности.