В РФ допустили пересмотр решения о выходе из Договора по открытому небу

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Россия будет готова пересмотреть решение о своем выходе из Договора по открытому небу (ДОН) при условии наличия четкой позиции Вашингтона о возвращении к соглашению, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Что касается сигналов, то они могут быть разными – и публичными, и по доверительным каналам. Главное, чтобы в Вашингтоне четко определились с позицией, готовы они возвращаться в режим открытого неба или нет", – передает слова Гаврилова газета "Коммерсант".

По его данным, администрация президента США Джо Байдена в настоящее время рассматривает возможность восстановления участия в ДОН. Россия, в свою очередь, продолжит выполнять все обязательства по договору до завершения процесса выхода из него, пояснил дипломат. При этом Гаврилов подчеркнул, что не все участники ДОН так же четко следуют его положениям – многие европейские страны отказывали Москве в предоставлении права пролета, объясняя это соображениями безопасности. Именно поэтому российская сторона требовала гарантий, что они не будут впредь закрывать свои территории с американскими военными объектами.

"Но предлог найти легко, если есть желание ограничить право пролета. Мы настаивали на гарантиях именно потому, что хотели избежать повторения таких инцидентов в будущем <...>. Мы хотели подстраховаться, чтобы такое не повторялось, особенно над объектами США", – заявил Гаврилов.

По его словам, Белоруссия самостоятельно определит судьбу своего участия в соглашении, несмотря на то, что Минск и Москва входят в одну группу государств-участников.

"Как дальше будет развиваться ситуация, останется ли Белоруссия в договоре, не останется - это решать белорусской стороне", – отметил Гаврилов.

Ранее о готовности России вернуться к переговорам по ДОН заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он пояснил, что это станет возможным, если США вернутся к полному выполнению положений обсуждаемого соглашения.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Соглашение вступило в силу в 2002 году.

В ноябре 2020 года США официально объявили о выходе из договора. В администрации страны назвали такой шаг ответом на несоблюдение соглашения со стороны России. Что касается РФ, то об аналогичном решении о расторжении договора стало известно 15 января текущего года.