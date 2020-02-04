Эксперт заявил, что страны Запада поддерживают военное вмешательство Турции в Сирии

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Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский высказался о военном вмешательстве Турции в Сирии. Об этом информирует ИА "НСН".

По его словам, страны Запада поддерживают военное вмешательство Анкары в Сирии. Также Сатановский отметил, что фактически государства воюют давно, а потому такие столкновения между ними можно считать нормой в свете сложившихся обстоятельств.

"Де-факто война между Турцией и Сирией идет с того момента, как Эрдоган инициировал и начал вхождение Турции вместе с Катаром и Саудовской Аравией, развязавшими гражданскую войну в Сирии", – пояснил эксперт.

Он добавил, что Турция ведет прямую атаку на сирийскую территорию. В Сирии же турецких военных воспринимают как боевиков.

Ранее сообщалось о том, что армия Турции нейтрализовала 76 военнослужащих сирийских правительственных войск. Такие действия явились ответом на обстрел со стороны сирийцев в Идлибе, в результате чего погибли 4 турецких военных.