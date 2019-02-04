Мадуро ответил признавшим Гуаидо странам ЕС

Действующий глава Венесуэлы Николас Мадуро отказался соглашаться с европейскими государствами, признавшими оппозиционера Хуана Гуаидо временным президентом его страны. Об этом сообщает Associated Press.
Обращение политика транслировалось в эфире национального телевидения. Мадуро раскритиковал испанского премьер-министра Педро Санчеса. Кроме того, он решил не принимать от США поставки экстренной помощи в виде продовольствия и медикаментов. Перед этим Мадуро объявил о планах собрать подписи против военного вмешательства Штатов.
4 февраля поддержку Гуаидо оказали Швеция, Дания, Великобритания, Испания, Австрия, Нидерланды, Германия и Франция. Гуаидо также признал капитан ВВС Венесуэлы.
Совместное заявление стран-участниц ЕС заблокировала Испания. По словам замдиректора Национального института развития современной идеологии Игоря Шатрова, это связано с евроскептическим правительством страны.
В январе оппозиционер объявил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами своих сторонников. Его поддержали США, Канада и большинство стран Латинской Америки. В Кремле же встали на сторону Николаса Мадуро.
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