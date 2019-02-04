Венесуэла планирует собрать подписи против военного вмешательства США

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в среду, 6 февраля, начнется сбор подписей против военного вмешательства США, передает РИА Новости.

"С ближайшей среды мы начинаем великую национальную акцию – сбор подписей по всей стране, которые будут представлены в Белом доме с тем, чтобы отвергнуть эти угрозы", – заявил Мадуро, выступая на военном параде в штате Арагуа.

Он выразил мнение, что заявления Трампа о возможности отправки военных в Венесуэлу, "нарушают устав ООН, который запрещает угрозы применения силы против какой-либо страны".

По мнению Мадуро, причиной этих заявлений стала неудачная попытка совершить госпереворот в Венесуэле.



В воскресенье Трамп заявил, что Вашингтон может задействовать свои вооруженные силы в Венесуэле. При этом глава Белого дома не стал обсуждать этот вопрос с журналистом. Также он рассказал, что несколько месяцев назад Мадуро запросил встречу с Трампом, но американский лидер отказал ему.

В конце января лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. США и Европарламент признали его в этом статусе.