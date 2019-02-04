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15:55

Эксперт объяснил блокировку Италией заявления ЕС о признании Гуаидо

политика за рубежом

15:55

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Фото: ТАСС/AP/Andrea Comas

Позиция Италии по ряду вопросов отличается от настроений в других странах Европы. Такое заявление сделал замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров, поясняя решение средиземноморского государства заблокировать совместное заявление ЕС о признании Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы, передает RT.

По утверждению эксперта, в Италии у власти находится евроскептическое правительство, для которого история с Венесуэлой стала проверкой на прочность.

"Итальянцы решили в данном вопросе проявить взвешенность и выступить со своей оценкой ситуации, потому что они видят нарушение норм международного права", – сказал Шатров.

При этом он признал, что в некоторых ситуациях Италия не может проявить самостоятельность из-за больших обязательств перед другими странами Евросоюза.

4 февраля Швеция, Дания, Великобритания, Испания, Австрия, Нидерланды, Германия и Франция признали лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо временным конституционным президентом страны. Италия предпочла заблокировать совместное заявление ряда европейских государств.

Ранее ввод американских войск в Венесуэлу допустил президент США Дональд Трамп.

В январе Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Его поддержали Штаты и Европарламент. В Кремле встали на сторону действующего президента Николаса Мадуро.

политика за рубежом

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