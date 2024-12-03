Reuters: на улицах Сеула появилась военная техника

Фото: телеграм-канал SHOT

На фоне введения в Южной Корее военного положения на улицах южнокорейской столицы появилась военная техника. Соответствующие фотографии опубликовало агентство Reuters.

Отмечается, что над улицами Сеула летят боевые вертолеты.

По информации издания Donga, военные пытаются попасть в главное здание парламента страны. Однако депутаты и их помощники пытаются заблокировать вход в здание.

Кроме того, как утверждает портал Chosun, когда граждане оказывали сопротивление военным, некоторые из них держали людей под прицелом. Другие солдаты кричали: "Пожалуйста, убирайтесь".

Президент Южной Кореи ввел военное положение в стране 3 декабря. Как писали СМИ, глава государства провел экстренное совещание ночью. После него Юн Сок Ель сообщил об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента. Он отметил, что военное положение необходимо, чтобы "искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок".

Позже парламент Южной Кореи приостановил свою работу. Командующий военным положением, начальник штаба сухопутных войск республики Пак Ак Су ввел запрет на деятельность политических партий и объединений. В этот период в стране также нельзя будет проводить какие-либо митинги.

В свою очередь, председатель парламента Южной Кореи У Вон Сик объявил режим военного положения в стране недействительным. На заседании он заявил, что все 190 присутствовавших депутатов проголосовали за отмену военного положения в стране. При этом всего в парламенте 300 депутатов. На этом фоне У Вон Сик потребовал, чтобы президент страны Юн Сок Ель немедленно отменил военное положение.