КПП "Рафах" пересекли еще 133 россиянина

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Еще 133 граждан России и члены их семей, эвакуированные из сектора Газа, пересекли контрольно-пропускной пункт "Рафах". Об этом заявило МЧС России в телеграм-канале.

"МЧС России продолжает работу с покинувшими сектор Газа россиянами", – сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что сотрудники МЧС России в оперштабе в Египте оказывают людям медицинскую и психологическую помощь, содействуют в оформлении документов, а также обеспечивают водой и питанием.

"После прохождения всех этапов авиация МЧС доставит эвакуированных в Москву", – заключили в сообщении.

Ранее сообщалось, что вывоз из сектора Газа российских граждан и членов их семей продолжается. Эвакуационные мероприятия вновь стартовали 2 декабря.

До этого появилась информация, что почти 200 человек из составленного ранее Россией списка ожидают эвакуацию из сектора Газа.

В министерстве иностранных дел РФ заявили, что всего из Газы удалось вывести и доставить в Москву 762 человека и около 950 обратившихся за эвакуацией. В их числе не только граждане России, но и члены их семей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Москва продолжит свои усилия по освобождению россиян, взятых в заложники радикальным движением ХАМАС, несмотря на возобновление военных действий.



Вторая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в столицу