Три человека пострадали в результате атаки БПЛА на Курскую область

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В результате атаки БПЛА на слободу Белая Беловского района в Курской области пострадали три местных жителя, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Алексей Смирнов.

Пострадавшим оказана медицинская помощь на месте происшествия. После этого их госпитализировали в Курскую областную больницу, добавил глава области.

Кроме того, дроны повредили пять автомобилей и фасад магазина в слободе.

Между тем ВСУ потеряли более 29 250 военнослужащих и 180 танков в Курской области за все время боевых действий. Также российские военные уничтожили 10 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 7 транспортно-заряжающих машин, 59 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы и 4 РЛС ПВО.

Боевые столкновения с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.